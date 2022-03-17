Полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам

Израиль направляет делегацию из 15 русско- и украиноязычных полицейских в Польшу, чтобы помочь беженцам, спасающимся от войны в Украине, перебраться в Израиль.
Делегация будет находиться на границе с Украиной не менее двух недель, говорится в заявлении полиции Израиля.
Они будут оказывать первую помощь, помогать координировать действия различных организаций, заниматься транспортировкой и помогать беженцам в посадке на рейсы в Израиль вместе с Министерством иностранных дел, говорится в заявлении.
Полиция также направляет русско- и украиноязычных сотрудников и волонтеров в аэропорт Бен Гурион под Тель-Авивом, чтобы помочь сориентировать прибывающих в страну.
Кроме того, полиция резервирует комнаты в Национальной полицейской академии для размещения около 100 беженцев. «Полиция предоставит им жилье с условиями гостиничного уровня, позаботится об их нуждах и примет их, пока их страна находится в состоянии войны», — говорится в заявлении.
«Наша цель — обеспечить безопасное прибытие гражданских лиц, покидающих зону боевых действий в Украине, с минимальными бюрократическими проволочками… и, конечно, обеспечить им комфортное и безопасное пребывание в Израиле», — говорит комиссар полиции Коби Шабтай.
Курсор ранее писал, что Герцог встретился с репатриантами из Украины в отеле в Иерусалиме. Президент Ицхак Герцог и его супруга Михал в четверг утром встретились с репатриантами из Украины в отеле «Цезарь» в Иерусалиме в сопровождении министра алии и интеграции Пнины Тамано Шата, мэра Иерусалима Моше Лиона и заместителя председателя Еврейского агентства Ярона Шавита.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!