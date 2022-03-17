Полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам

Отряд израильских полицейских будет находиться на границе с больше для того, чтобы помочь беженцам из Украины без каких-либо проблем попасть на рейсы в Израиль.

Израиль направляет делегацию из 15 русско- и украиноязычных полицейских в Польшу, чтобы помочь беженцам, спасающимся от войны в Украине, перебраться в Израиль.

Делегация будет находиться на границе с Украиной не менее двух недель, говорится в заявлении полиции Израиля.

Они будут оказывать первую помощь, помогать координировать действия различных организаций, заниматься транспортировкой и помогать беженцам в посадке на рейсы в Израиль вместе с Министерством иностранных дел, говорится в заявлении.

Полиция также направляет русско- и украиноязычных сотрудников и волонтеров в аэропорт Бен Гурион под Тель-Авивом, чтобы помочь сориентировать прибывающих в страну.

Кроме того, полиция резервирует комнаты в Национальной полицейской академии для размещения около 100 беженцев. «Полиция предоставит им жилье с условиями гостиничного уровня, позаботится об их нуждах и примет их, пока их страна находится в состоянии войны», — говорится в заявлении.

«Наша цель — обеспечить безопасное прибытие гражданских лиц, покидающих зону боевых действий в Украине, с минимальными бюрократическими проволочками… и, конечно, обеспечить им комфортное и безопасное пребывание в Израиле», — говорит комиссар полиции Коби Шабтай.