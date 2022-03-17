Герцог встретился с иммигрантами из Украины в отеле в Иерусалиме

Президент Ицхак Герцог и его супруга Михал в четверг утром встретились с иммигрантами из Украины в отеле «Цезарь» в Иерусалиме в сопровождении министра иммиграции и интеграции Пнины Тамано Шата, мэра Иерусалима Моше Лиона и заместителя председателя Еврейского агентства Ярона Шавита.

Герцог пригласил их рассказать свои истории. Сходством в рассказах была внезапность, с которой им приходилось принимать решения. Одна женщина, учительница была в отчаянии. Она не знала, куда идти, куда бежать. Но она решила, что безопаснее всего будет приехать с 11-летним сыном в Израиль. Однако она не бросила своих учеников в Украине и продолжает обучать их дистанционно через социальные сети.

Герцог внимательно выслушал все истории и заявил, что, несмотря на то, что их мир перевернулся с ног на голову, «мы еще раз доказываем, что народ Израиля живет, может противостоять любому вызову в любом месте и принимает его братьев и сестер повсюду». Он заверил их, что вместе с женой приветствует их с распростертыми объятиями.

Тамано-Шата добавил, что для того, чтобы понять значение этого часа, было важно встретиться лицом к лицу с новыми иммигрантами, которые в последние дни совершили алию из зон боевых действий. Она подчеркнула необходимость обеспечения этих иммигрантов.

«Город Иерусалим приветствует тех, кто приезжает в Иерусалим из Украины! Вы очень нужны здесь, и мы продолжим помогать вам всеми доступными нам средствами, чтобы обеспечить вашу легкую, быструю и приятную интеграцию», — сказал Лион.

«Это трудный час кризиса в Украине, и мы здесь рядом с вами, для каждого из вас».

В заключение он сказал, что молится вместе с ними о скорейшем окончании войны. Фельбер отметил, что тот факт, что президент Израиля, министр и мэр приехали на встречу с иммигрантами, свидетельствует о том, насколько им рады.

«Курсор» писал ранее, что под домом Шакед прошла демонстрация в поддержку беженцев из Украины.