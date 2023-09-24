Полиция в рф придумала жесткую "игру" для женщин

Жертвами правоохранителей стали многие доверчивые девушки.

В *россии сотрудники полиции пользовались жесткой схемой обмана женщин.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.

На территории санкт-петербурга мужчина в хорошей физической форме заводил знакомство с жертвами в соцсетях. Он "разводил" их на половой акт, а после секса оставлял на тумбочке деньги.

В это время в дверь стучала полиция и требовала взятку за непривлечение по статье "Занятие проституцией". В итоге троих сотрудников МВД, ставших авторами этого вида мошенничества, задержали. Так, упоминается о двоих оперуполномоченных и начальнике отдела борьбы с преступлениями против личности отдела МВД россии по Красногвардейскому району Теймуре Гусейнове.

"Они нашли двух красавцев и придумали сценарий", – сказано в сообщении.

В частности, роль сотрудника полиции, неожиданно стучавшего в дверь квартиры "проститутки", досталась полицейскому Павлу Чепуркину. Он вез жертву в полицейское отделение, где его коллега начинал требовать деньги, что одобрял начальник.

В чатах, где женщины ведут обсуждения неудачных свиданий, пишут как минимум 5 жертв, которых взяли "с поличным" и пытались обмануть.

В итоге в полицию обратилась одна из жертв. Ее заставили заплатить 50 тысяч рублей, в противном случае угрожая привлечением к ответственности за проституцию в течение дня.

Кроме этого, ей предложили "крышу", если она хочет и "дальше" предоставлять услуги сексуального характера за деньги. Эта "услуга" бы ей обходилась в 100 тысяч рублей каждый месяц.

Правоохранители уже возбудили уголовные дела за взяточничество и посредничество во взяточничестве. "Предприниматели" уже находятся под подпиской о невыезде.

«Курсор» ранее писал, что путина неожиданно потроллили в эфире российского пропагандистского канала.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!