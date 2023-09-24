Путина неожиданно потроллили в эфире российского пропагандистского канала - видео

Кремлевскому диктатору задали вопрос в саркастическом тоне.

Известный российский юморист Гарик Харламов высмеял тему "многоходовой" политики президента *рф владимира путина, что произошло в эфире пропагандистского канала.

Он и певец Дмитрий Маликов в эфире шоу Comedy Club решили исполнить песню иронического характера, посвященную "бедам" россиян, с которыми они столкнулись после начала полномасштабной войны в Украине.

В частности, Харламов посетовал, что в стране 1 доллар стоит почти 100 рублей и москвичам остается ездить лишь на отечественных автомобилях, а также на то, что весь цивилизованный мир считает россию страной-агрессором и не хочет пускать ее граждан на свои территории. Под конец песни он задал кремлевскому диктатору вопрос в саркастическом тоне, все ли у него идет по плану.

"А доллар стоит уже где-то сто рублей, под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей" для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?", – спел он.

Кроме этого, прозвучала шутка о президенте Турции.

Стоит отметить, что как Маликов, так и Харламов, после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжили свои активные выступления на пропагандистских телеканалах. D первые дни войны юморист опубликовал в соцсети изображение с перекрещенными руками в цветах украинского и русского флагов, что символизировало якобы единство двух стран.

"Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде", – сказано в сообщении.

Вскоре после этого Харламов заявил, что не стесняется быть россиянином, а все сообщения, где он якобы отрекся от россии – это фейки. Также он добавил, что не является политиком и военным.

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