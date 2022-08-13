Политтехнолог рассказал, против какой страны рф может открыть второй фронт

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что российская федерация* может устроить показательную «спецоперацию» в другой стране.

Чтобы продемонстрировать успехи российской армии, владимир путин может устроить показательную «спецоперацию» в другой стране, и таким образом попытается отвлечь мир от войны в Украине.

Об этом рассказал «24 каналу» политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, у россии припасен план «Б» и она действительно может открыть в другом государстве второй фронт. И подходящим кандидатом для этого является Грузия. С военных действий с 2008 года и завершения президентства Саакашвили в стране не усиливали армию и власть там в определенной степени пророссийская.

Михаил Шейтельман считает, что россия вполне может напасть на Грузия, но там не будет война такой, как в Украине. Там рф одержит легкую победу, сказав, что Аджария тоже решила отделиться.

Политтехнолог считает, что владимиру путину нужно что угодно, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, когда российские войска будут убегать из Херсона, чтобы это чем-то прикрыть.

«Курсор» писал ранее, что в Молдове растет напряжение по поводу возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о «желании войти в состав рф».

Еще мы писали, что россия в очередной раз угрожает Литве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!