В Молдове опасаются вторжения рф: назван подозрительный сигнал

В Молдове растет напряжение по поводу возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о «желании войти в состав рф».

Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян рассказал изданию The Times, что это является подозрительным сигналом.

По его словам, идея о якобы независимости Приднестровья — давняя, но о том, что представители непризнанной республики желают присоединиться к россии, он слышит впервые. И это может быть прелюдией к вторжению российских сил в Молдову.

Олег Серебрян подчеркнул, что страна предпримет все меры, чтобы избежать военной конфронтации, но все зависит не только от Кишинева.

Отметим, что 22 июля так называемый министр иностранных дел Приднестровья пообщался с российскими пропагандистами и заявил, что республика будет добиваться своей независимости, а потом хочет присоединиться к рф. И это совпало с волнами «минирований» в стране.

«Курсор» писал ранее, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Еще мы писали, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!