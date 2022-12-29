Полковник ВСУ предположил, сколько рф потребуется времени для новой ракетной атаки

Сегодня по Украине было выпущено около 70 ракет.

В четверг, 29 декабря, российская федерация* нанесла по украинским городам очередной массированный ракетный удар. Однако он не принес никаких существенных проблем, а значит оккупанты к следующей атаке будут готовиться приблизительно 1,5-2 недели.

Таким мнением поделился с «24 каналом» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, сегодня была стандартная ракетная атака, в воздушном пространстве Украины находилось 70 ракет, это были «Калибры», ракеты Х-101, Х-555, Х-22 и Х-31П (противорадиолокационные). Но украинские защитники продемонстрировали отличный результат и множество ракет было ликвидировано (около 80 процентов).

Роман Свитан добавил, что очень сильно испортил эту плановую атаку россиянам «хлопок» на энгельском аэродроме, поэтому вместо 100 ракет Украина получила 70, а значит, можно говорить, что около 30 ракет были уничтожены в понедельник 26 декабря.

Эксперт считает, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать больших проблем, потому что для новой атаки оккупантам нужно подготовиться, а это займет в среднем около 1,5 – 2 недели, то есть 10 – 15 дней. Но за это время украинская система успеет перезарядиться, чтобы отразить новый удар.

«Курсор» писал ранее, что в результате сегодняшней атаки обломки сбитых ракет попали в дома украинцев в Киеве и Одессе.