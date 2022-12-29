Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области

В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

В то время как сегодня утром продолжается ракетный обстрел Украины, который, по-видимому, стал одним из крупнейших атак за последние недели, стало известно о том, обломки сбитых ракет попали в дома украинцев в Киеве и Одессе.

Служба новостей Euromaiden Press сообщила о том, что ущерб в Киеве от утреннего обстрела был вызван обломками сбитых ракет, повредившими жилые дома, «промышленное предприятие» и детскую площадку.

Также есть сообщения, в том числе от украинского «5 канала», что обломки ракеты попали в здание в Киеве и вызвали пожар.

Виталий Кличко сообщил, что «в настоящее время два человека были спасены из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали их. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль».

Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до трех. Среди них 14-летняя девочка.

Виталий Кличко ранее сообщил, что в столице произошли взрывы. Кличко дополнительно написал в Telegram: «В Киеве могут быть перебои с электричеством. Заряжайте телефоны и другие устройства. Запаситесь водой».

Кроме того, в селе Степное Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Напомним, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

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