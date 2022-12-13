Полковник ВСУ заявил, что войска рф планируют переходить в «позицию жертвы»

По его словам, оккупанты отойдут на свои границы.

Российская федерация* несет большие потери на войне и теряет захваченные позиции, хотя не оставляет попыток прорвать украинскую оборону на Донбассе. Но в итоге армия страны-агрессора перейдет с позиции нападающего в позицию жертвы.

Таким мнением поделился эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает «24 канал».

По его словам, россия понимает, что проигрывает войну и вскоре отойдет к границам 1991 года, а затем перейдет в тактику защиты. Оккупанты управляемо отходили из-под Киева в марте, потом из-под Сум, Харьковской области и с правого берега Херсона, чтобы их не прижало.

Роман Свитан считает, что захватчики вскоре будут покидать Запорожскую область, левый берег Херсона и север Луганской области, а после с помощью военных механизмов их «выжмут» с оккупированного Крыма.

Военный эксперт предположил, что на отход россиян указывают действия губернаторов приграничных с Украиной российских областей. Например, в белгородской и курской регионах начинают возводить засечные линии. А когда рф уйдет с Донбасса, то такие линии могут появиться в воронежской и ростовской областях.

Эксперт прогнозирует, что в обороне россияне перейдут в позицию жертвы. Они попытаются удержаться на политическом плаву и объединить россию, чтобы она не распалась окончательно.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным британской разведки, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над четырьмя областями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!