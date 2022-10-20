«Полроты просто погибло»: солдат рф пожаловался на непрофессионализм командования

Собеседница рассказала российскому оккупанту, что о некомпетентности командования «второй армии мира» уже говорят в рф*.

Российская армия несет на фронте в Украине большие потери, но высшее руководство пытается скрыть реальные цифры от населения. Солдаты рф признаются о том, что их командование непрофессиональное и из-за их ошибок погибает много военных.

Об этом свидетельствует запись разговора российского оккупанта, которую перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Солдат рф рассказал, что в 3-й роте командир отдал приказ солдатам уехать, танки были пустые, потому что не было керосина, они выехали и их начали сразу бомбить украинские защитники. Командир отдал приказ стоять, но полроты уже погибло. По его словам, в той же 3-й роте еще двое оккупантов пропали без вести.

Собеседница спросила, не искал ли их кто-то, на что солдат рф ответил, что нет. Также он подчеркнул, что у них такое начальство, которому просто все равно.

Еще оккупант поделился историей, что у него друг получил ранение в бою и уехал, но остался живой, а начальник его штаба сказал, что он уже «двухсотый».

Собеседница отметила захватчику, что о некомпетентности командования «второй армии мира» уже начали говорить в рф.

«У нас много кто говорит, что сами бойцы как бы сами не тупые, очень много умеют и делают, а вот командование как бы очень страдает, неграмотные командиры стоят», — добавила россиянка.

«Курсор» писал ранее, что украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.