Солдат рф пожаловался маме на ВСУ, которые не боятся русских — перехват разговора

Российский солдат назвал украинскую армию «самой сильной в мире» и пожаловался, что они не боятся воевать, быстро принимают решения и «крошат» захватчиков целыми батальонами.

Украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф* не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.

Об этом сообщает СБУ.

Во время общения оккупанты обсуждают, что украинские воины «кладут» россиян «целыми батальонами». Солдат говорит матери, что украинская армия — «это самая сильная армия во всем мире, они даже русских не боятся». Солдат рф, который является мобилизованным жителем временно оккупированного Донецка, не скрывает, что боится украинских военных.

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Мать не верит словам сына. Зомбированная пропагандой женщина пытается спорить, на что солдат говорит о чудовищных потерях арми рф, о которых, конечно же, не скажут по телевизору.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.