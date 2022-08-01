Солдат рф пожаловался маме на ВСУ, которые не боятся русских — перехват разговора

Украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф* не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.
Об этом сообщает СБУ.
Во время общения оккупанты обсуждают, что украинские воины «кладут» россиян «целыми батальонами». Солдат говорит матери, что украинская армия — «это самая сильная армия во всем мире, они даже русских не боятся». Солдат рф, который является мобилизованным жителем временно оккупированного Донецка, не скрывает, что боится украинских военных.
Мать не верит словам сына. Зомбированная пропагандой женщина пытается спорить, на что солдат говорит о чудовищных потерях арми рф, о которых, конечно же, не скажут по телевизору.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!