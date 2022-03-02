Посол Израиля в Украине: ожидается еще одна израильская гуманитарная поставка

В последние несколько дней украинские официальные лица выразили признательность за помощь Израиля пострадавшей стране.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский подтверждает сообщение израильских СМИ о дополнительной партии израильской гуманитарной помощи.

«Израиль отправит больше гуманитарной помощи, оборудования и, возможно, врачей и полевой госпиталь», — сказал Бродский корреспонденту Kan 11.

В последние несколько дней украинские официальные лица выразили признательность за помощь Израиля пострадавшей стране, но подчеркнули, что им нужна израильская военная поддержка.

Бродский добавил, что он сказал своим украинским коллегам, что «нет смысла» просить Израиль о военной помощи.

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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