Акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже

В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

Крупнейший банк России, Сбербанк, полностью рухнул на Лондонской фондовой бирже в среду.

Его акции упали на 95 процентов. С начала войны в Украине в прошлый четверг стоимость доли снизилась на 99,84%.

Сбербанк частично принадлежит государству и является крупнейшим банком в России и Восточной Европе. Штаб-квартира находится в Москве.

В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, явно самое высокое из всех российских компаний.

В среду компания объявила, что уходит с большинства европейских рынков из-за больших потоков денежных средств из компании, а также из-за угроз сотрудникам и имуществу банка.

Напомним, что Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 уже в ближайшие дни представят новый пакет санкций. Прошлые пакет, по его заявлениям, значительно повредил экономику РФ.

Кроме того, мы писали, что Израиль поддержит резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.

Еще напомним, что министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста.

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