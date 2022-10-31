«Повар путина» попросил прокуратуру рф проверить губернатора по подозрению в создании ОПГ

Олигарх считает, что Санкт-Петербург «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово».

Глава ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которого он подозревает в моздании организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава города и «повар путина» начали конфликтовать давно, но большой общественной огласке их отношения предали в июле этого года. Компания пригожина «Мегалайн» заключила инвестиционную сделку о реновации в промзоне «Гор­ская», которую местное правительство отменило. После этого глава ЧВК сказал, что Беглов «профнепригоден» и является участником «шайки, возглавляющей город».

«Инвестиционная привлекательность города полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово. Вы можете вкладывать любые деньги, а какой-нибудь самодур-губернатор или еще кто из коррумпированных чиновников, в один прекрасный день перечеркнут все ваши труды, украдут проект, а заодно и деньги», – заявил олигарх.

Беглов это прокомментировал и сказал, что сделка изначально подразумевала возможность расторжения, в том числе в случае нарушений. По его словам, пригожин хотел создать на «Горской» промышленные объекты, что запрещается законодательством.

Эта история получила продолжение. В начале октября глава ЧВК «Вагнер» сказал, что губернатор «регулярно нарушает права» его наёмников. По его словам, участники войны «ничего не видели» от местной администрации.

31 октября, в понедельник, олигарх заявил, что обратился в Генпрокатуру и попросил провести проверку информации о создании Бегловым преступного сообщества «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников». Текст заявления пригожин решил не публиковать, но его копию Беглову передал.

Также «Курсор» сообщал, как «повар путина» потребовал заблокировать YouTube в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!