«Повар путина» потребовал заблокировать YouTube в россии

Олигарх считает, что с помощью видеохостинга пытаются «сломить силу и единство русского народа» и «подорвать государственный строй».

Глава ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин направил в генеральную прокуратуру запрос о проверке YouTube, потому что он хочет, чтобы правительство признало деятельность Google LLC «нежелательной на территории рф».

Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин указывает на некую информационную войну на видеохостингу, которая «очерняет образ россии в глазах пользователей». По его мнению, это военное межгосударственное противостояние, затрагивающее мирных жителей и приводящее к дезинтеграции общества, а также к формированию восприятия россии «в образе врага».

«Повар путина» утверждает, что администрация YouTube занимается «последовательной политикой цензуры для русских каналов» и блокирует «патриотически настроенных авторов». Также он указывает на наличие «деструктивных материалов» и «призывов к свержению власти в рф».

По словам пригожина, с помощью платформы пытаются «сломить силу и единство русского народа» и «подорвать государственный строй». Чтобы «остановить распространение» дезинформации» глава ЧВК «Вагнер» предлагает «самые жесткие меры» – заблокировать сайт и признать Google LLC «нежелательной организацией».

Олигарх утверждает, что блогеры могут пользоваться «достойными аналогами американской платформы», к которым он причисляет VK, Rutube, «Одноклассники» и «Дзен». Он добавил, что с «вопиющими нарушениями» не удалось бороться наложенными штрафами.

«Возмущение россиян о том, почему роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что весь этот русофобский контент могут увидеть их дети. Времена требуют более жёстких мер, так как наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения», – сказано в запросе к генпрокуратуре.

Ранее мы рассказывали, о том, как пригожин устраивает раскол в кремле.

Также «Курсор» сообщал о том, что россия обвинила Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе.

Помимо этого, в рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!