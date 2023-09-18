Появились фото российской подлодки за 300 млн долл, получившей повреждения после ракетной атаки

"Это первый в истории случай".

В сети появились первые снимки, на которых зафиксирована пораженная подводная лодка рф "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщила независимая следственная организация из россии Conflict Intelligence Team, расследующая события, происходящие в ходе вооруженных конфликтов.

На фотографиях видно, что судно стоимостью 300 млн долл имеет серьезные пробоины и, вероятно, получило сразу два удара. Первый среди них пришелся в носовую часть субмарины, о чем до этого говорили специалисты, основываясь на спутниковых снимках.

Второе попадание пришлось в правый борт лодки в зону за рубкой. Его нельзя зафиксировать с помощью спутниковых снимков.

По мнению норвежского независимого военно-морского аналитика Тура Аре Иверсена, анализ появившихся снимков показал, что с помощью обоих попаданий был пробит прочный корпус субмарины. Также повреждения зафиксированы в торпедном и жилом отсеках, а также, возможно, во вспомогательных помещениях и аккумуляторных батареях.

Эксперт полагает, что из-за подобных повреждений субмарина будет выведена из действующего состава флота до конца войны. Теоретически, ее возможно отремонтировать, но для этого ее нужно транспортировать на Адмиралтейские верфи санкт-петербурга. Вероятно, ремонтные работы таких масштабов являются нерентабельными и рф будет проще построить новую лодку этого класса.

По мнению аналитиков Conflict Intelligence Team, операция по уничтожению дизель-электрической подводной лодки носит уникальный характер.

"Это первый в истории случай, когда субмарину поразили с помощью крылатых ракет. Кроме того, это первый случай потери россией субмарины во время боевых действий", – сказано в сообщении.



Также "Курсор" сообщал, что в Украине подтвердили освобождение еще одного села на Донбассе и показали видео боя.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!