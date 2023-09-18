В Украине подтвердили освобождение еще одного села на Донбассе и показали видео боя

На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться на Донбассе и освобождать населенные пункты от российской оккупации. На прошлой неделе они вернули под свой контроль село Андреевка и Клещеевка. В МВД Украины показали, как штурмовики уничтожили технику путинской армии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, с начала масштабного контрнаступления, которое ВСУ начали в июне текущего года, на Бахмутском направлении, где продолжаются самые "горячие" бои, военнослужащие освободили уже 51 кв. км территории. За прошедшую неделю украинские бойцы освободили еще 2 кв. км.

В сети показали, как проходило освобождение населенного пункта Клещеевка. На кадрах видно, как штурмовики бригады "Лють" Гвардии наступления уничтожают танки захватчиков, ведут перестрелки с противников, а также запускают беспилотники и ракеты по вражеским позициям.

Анна Маляр также отметила, что ВСУ проводят наступательные операции на Бахмутском направлении, не применяя дополнительные ресурсы и материальные средства.

"Курсор" писал ранее, что украинские военнослужащие продолжают масштабное контрнаступление на юге и востоке страны и имеют определенные успехи. Оккупанты становятся слабее, поэтому россия* перебросила тысячи десантников, чтобы усилить положение своей 58-й общевойсковой армии на Ореховском направлении в Запорожской области.

Еще мы писали, что украинский бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф и опубликовали соответствующее видео. Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.