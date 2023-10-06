Спецназовцы Украины провели успешную специальную операцию по ликвидации российских наемников.

За серией ударов против ополчения вблизи столицы Судана, поддерживаемого боевиками чвк "вагнер", могли стоять украинские спецслужбы.

Об этом заявили ряд западных СМИ.

"Украинский спецназ действительно проводил операции в Судане против российского чвк "вагнер" и их местных союзников из RSF, которые в апреле попытались устроить госпереворот", - говорится в сообщении.

Так, в сети появились видеозаписи, на которых якобы зафиксированы моменты из спецоперации, проведенной украинскими спецназовцами в Судане. По данным СМИ, причастность Украины к этой серии ударов независимо не подтверждена, но существуют определенные признаки, свидетельствующие о возможной причастности украинских бойцов.

В восьми ударах использовались два общедоступных беспилотных аппарата DJI MAVIC 3, которые широко применяются Вооруженными силами Украины. Журналисты подчеркнули, что тактика атаки дронами непривычна для Судана и в целом для африканского региона, поскольку дроны нападают на цели прямо.

На видео виден монитор контроллера дрона, на котором присутствуют тексты на английском и украинском языках, включая слова на украинском и английском языках - "зупинити" или "stop". Личность оператора на экране скрыта, так как он находится в балаклаве и не может быть идентифицирован.

Предварительно известно, что шесть ударов беспилотными аппаратами были нанесены по пикапам, которые двигались по мосту Шамбат. Кроме того, восемь других атак были совершены против припаркованных транспортных средств, зданий и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада. В этих районах в последние недели суданская армия проводила ряд воздушных налетов по позициям RSF.

Еще "Курсор" писал, что "вагнер" может снова стать серьезной угрозой для украинцев.