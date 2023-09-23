Появились новые подробности крушения самолета ЧВК вагнер в Мали

В зависимости от модификации такой самолет способен доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.

В Мали (Западная Африка) в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК «вагнер»*.

Местные СМИ информируют, что лайнер мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

#مالي #بيلاروسيا تحطم طائرة نقل من طراز Il-76 تابعة لشركة طيران الشحن البيلاروسية Rubystar Airways كانت تقوم برحلة إلى مطار جاو في مالي، يبدو أن طائرة يفغيني بريجوزين ليست آخر مآسي فاغنر...https://t.co/OHWCe9Guju pic.twitter.com/e4T6VJiYwe — رواد للدراسات المنقولة (@abr33816593) September 23, 2023

Как сообщал Курсор, в субботу, 23 сентября, разбился российский самолет Ил-76, который, по предварительным данным, использовали "вагнеровцы". Уточняется, что он потерпел крушение в регионе Гао в Мали. Причины аварии не называются.

Этот военно-транспортный самолет использовался для транспортировки техники и грузов разного назначения. В зависимости от модификации такой самолет способен доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Херсонскую область Украины прибыли штурмовые группы "вагнеровцев". После гибели евгения пригожина боевикам "вагнера"* было предложено заключить контракт с министерством обороны россии, чтобы продолжить воевать против украинцев. Также им предоставили возможность уехать в Беларусь или вернуться к своим семьям.

Также мы сообщали, что российскую армию ждет серьезная проблема после гибели пригожина. Так, солдаты рф, которые находятся в Украине, после смерти евгения пригожина могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Это обусловлено связанными с недавно погибшим руководителем "поваром путина" компаниями, которые обладают значительным контролем над производством пайков и другого продовольствия для армии рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!