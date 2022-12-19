Появились первые кадры визита путина в Беларусь

Диктатор прилетел не в одиночестве.

В социальных сетях начали публиковать фотографии и видео, где в Минске запечатлены президент рф владимир путин и другие чиновники.

Кремлевский диктатор прибыл в сопровождении сергей шойгу и сергея лаврова. Все они проведут переговоры с Александром Лукашенко по «военным вопросам».







Президент Беларуси и его сын лично встретили путина в аэропорту. Шойгу и лавров прилетели несколько ранее.

«Курсор» сообщал, что аналитики назвали возможные цели встречи путина с Лукашенко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!