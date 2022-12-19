Встреча путина с Лукашенко: Аналитики назвали возможные цели

Сегодня, 19 декабря, запланирована встреча между президентами рф* и Беларуси владимиром путиным и Александром Лукашенко.

Американские аналитики заявили, что очередная встреча путина с Лукашенко, вероятно, является частью усилий россиян, которые направлены на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев прокомментировал предстоящую встречу путина и Лукашенко и отметил, что она состоится после встречи путина с российским военным командованием для обсуждения как ближайших, так и среднесрочных целей войны.

Наев сообщил, что украинское правительство считает, что путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW относительно встречи. Кроме этого, встреча путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны сергея шойгу на передовую и встреча путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны, а также все это может предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.

Аналитики отмечают, что способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается под вопросом. В Институте добавили, что личный состав, который россия формирует из мобилизованных резервистов и осенних призывников, не будет достаточно подготовлен для проведения быстрого и эффективного наступательного маневра.

В ISW отмечают, что путин, тем не менее, может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения. ISW продолжает считать, что маловероятно, что Лукашенко даст приказ о том, чтобы белорусские вооруженные силы участвовали в войне в Украине.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!