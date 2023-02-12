Появилось видео успешного запуска украинского дрона-камикадзе

В Украине успешно провели испытание отечественного дрона-камикадзе, аналога иранского Shahed.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Названия аппарата не назвали. БПЛА запускается из кузова малотоннажного грузовика при помощи стартового ракетного ускорителя, а затем летит к цели на поршневом двигателе с толкающим винтом.

Украинский дрон-камикадзе будет способен наносить удары на сотни километров вглубь *россии, значительно расширив количество и результативность налетов. Аппарат может нести боевую часть, заявленная дальность полета — 1000 км.

В начале этого года на государственном предприятии «Укроборонпром» заявляли, что разработка ударного дрона, который может нести на себе груз весом 75 кг,прошла завершающую стадию и вошла в стадию, «о которой ничего нельзя говорить».

Известно, что разработанная модель украинских беспилотников будет частично состоять из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется украинскими специалистами.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент Польши сообщил о сложностях в поставках F-16 в Украину.

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