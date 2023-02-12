Поставка F-16 в Украину: президент Польши сообщил о сложностях

Вопрос поставки истребителей в Украину решить непросто, сказал президент Польши.

Выступая в воскресном эфире BBC с Лаурой Куэнсберг, президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение возможность поставки Украине истребителей.

Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет «очень серьезным решением», которое «нелегко принять».

Отметим также, что министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «приоритеты», включая ПВО и артиллерию, для грядущих встреч союзников Киева в Брюсселе, сообщили обе стороны поздно вечером в субботу.

Получив обещание поставить десятки современных боевых танков, в том числе американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2, украинский президент Владимир Зеленский и другие киевские официальные лица призвали союзников отправить истребители.

Контактная группа по обороне Украины соберется во вторник 14 февраля в штаб-квартире НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии — стране, которая сыграла ключевую роль в принятии решения об отправке танков.

Остин и Резников обсудили важность скорейшего предоставления Украине обещанных возможностей, говорится в заявлении главного официального представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

После звонка Резников написал в Твиттере, что «Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают Украину», добавив, что они также обсудили ситуацию на линии фронта.

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