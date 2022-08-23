«Позорный захват»: Зеленский рассказал, с чего началась деградация рф

Президент Украины Владимир Зеленский открыл второй саммит международной Крымской платформы и высказался о российских захватчиках.

Украина продолжает воевать с российской федерацией*, которая шесть месяцев назад вторглась на ее территорию и начала обстреливать как военные, так и гражданские объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл сегодня, 23 августа, второй саммит международной Крымской платформы и высказался о российских оккупантах, в частности о том, когда рф начала деградировать.

По словам украинского лидера, деградация страны-агрессора началась еще 20 февраля 2014 года, когда россияне захватили Крым и начали террор против крымскотатарского народа — коренного народа полуострова.

Зеленский отметил, что рф начала изгонять из Крыма обычных людей, которые говорили, что хотят быть частью Украины и не боялись защищать свою культуру и свободу на оккупированной территории.

Президент Украины отметил, что убийства, пытки, унижения и мародерство — это то, что делали и продолжают делать российские захватчики в Крыму с первых дней его позорного захвата.

Отметим, что украинские власти, как и весь цивилизованный мир не признал аннексию Крыма законной.

«Курсор» писал ранее, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!