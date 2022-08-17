У Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму

Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

В ближайшие два-три месяца взрывов на военных объектах оккупантов рф* в Крыму может быть больше.

Об этом в интервью The Guardian заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что «Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров».

Официально Украина не взяла на себя ответственность за удары, напоминает издание. Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны.

Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила Москва. Он также согласился с Минобороны россии, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца.

Подоляк также открыто анонсировал уничтожение Крымского моста. Он также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель. Это незаконное основные пути для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены, сказал он.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!