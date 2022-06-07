Правительство Украины поддержало легализацию каннабиса

Правительство Украины поддержало законопроект, который будет регулировать оборот каннабиса для медицинской, промышленной, научной и технической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Ожидается Верховная Рада Украины проголосует за законопроект об облегчении более 50 патологических состояний.
«Данный законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда заболеваний, в том числе онкологических и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны», — говорится в сообщении.
Минздрав надеется, что законопроект будет принят в будущем, поскольку медицинский каннабис способен предотвратить страдания пациентов и улучшить их лечение.
Курсор ранее писал, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о новой отправке самолета с гуманитарной помощью в Украину.
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