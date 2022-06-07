Правительство Украины поддержало легализацию каннабиса

В Украине уже в ближайшее время ожидается легализация медицинского каннабиса — в минздраве страны заявили, что это поможет в лечении «онкологических и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

Правительство Украины поддержало законопроект, который будет регулировать оборот каннабиса для медицинской, промышленной, научной и технической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Ожидается Верховная Рада Украины проголосует за законопроект об облегчении более 50 патологических состояний.

«Данный законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда заболеваний, в том числе онкологических и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны», — говорится в сообщении.

Минздрав надеется, что законопроект будет принят в будущем, поскольку медицинский каннабис способен предотвратить страдания пациентов и улучшить их лечение.

Курсор ранее писал, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о новой отправке самолета с гуманитарной помощью в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!