Правозащитник утверждает, что в рф начнется новая волна мобилизации

Россия* продолжает свою агрессию против Украины, но несет на фронте большие потери как личного состава, так и техники. В связи с тем, что поле боя погибают тысячи солдат, путину придется объявить новую волну мобилизации и это неизбежно.

Об этом «24 каналу» рассказал правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, цель мобилизации будет состоять в том, чтобы забросить ВСУ телами. Российские оккупанты еще не выполнили свои задачи по мобилизации 21 сентября, поэтому мужчин будут снова призывать на службу. На Донбассе, в частности под Бахмутом, они как стояли, так и стоят и не смогли никуда продвинуться.

Марк Фейгин считает, что российской армии нужно пополнить личный состав, сначала они заберут новую партию, потом следующую и еще, и еще. И этот процесс даже не останавливался несмотря на то, что в рф заявили об завершении «частичного» призыва. Людей продолжают выдергивать, проверять наличие военной специальности.

Правозащитник отметил, что 100 тысяч резервистов можно легко собрать, но пока неясно, как это поможет россии в войне.

«Курсор» писал ранее, что у россиян огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений из-за их участия в боевых действиях и серьезных потерь, так и с формированием новых подразделений.