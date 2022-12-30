Россия готовит новую волну мобилизации: в украинской разведке озвучили дату

У россиян огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений из-за их участия в боевых действиях и серьезных потерь, так и с формированием новых подразделений.

Российская федерация* готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года. Об этом в интервью BBC заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что у российских оккупантов существуют огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений из-за их участия в боевых действиях и серьезных потерь, так и с формированием новых подразделений. По его словам, врагу уже не хватает живой силы.

«В планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или, условно, 9-го — в принципе, ничего не изменит. Им придется начинать новую волну мобилизации. Учитывая еще и тот факт, что прошлая мобилизация, которую они якобы закончили, никуда не делась. Она продолжается, людей в россии полным ходом мобилизуют на войну», — сказал руководитель ГУР.

Как сообщал Курсор, в российском санкт-петербурге министерство обороны рф объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает администрация муниципального образования гагаринское.

Отмечается, что музыкальные инструменты необходимы «мобилизованным и военнослужащим, выполняющим специальные задачи, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги».

Также Курсор писал о том, что 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!