Празднование Рош ха-Шана: в Умани из-за угрозы обстрелов усилят меры безопасности

Глава областной военной администрации Умани Игорь Табурец заявил, что в городе в связи с приездом паломников, ужесточат меры безопасности.

В Украине продолжается война с российской федерацией* и чтобы не подвергать свою жизнь опасности, паломников, ежегодно приезжающих в Умань на празднование Рош ха-Шана, призвали воздержаться от поездок. Но несмотря на запреты, в город прибыло много хасидов и в связи с этим в Умани ужесточат меры безопасности.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Умани Игорь Табурец.

По его словам, из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны рф, в городе с 19 по 30 сентября усилят охрану. Также Украина считает, что оккупанты могут использовать приезд хасидов на праздник для всевозможных провокаций. Чтобы этого избежать, местная власть решила вести такие меры безопасности:

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет на продажу алкогольных напитков и пиротехники;

запрет движение транспорта и парковки на отдельных участках;

ограничение доступа к местам паломничества.

Глава областной военной администрации Умани подчеркнул, что сейчас район паломничества усиленно охраняют и там ведется видеонаблюдение.

«Курсор» писал ранее, что в Умани сотрудниками украинской полиции были задержаны двое хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана. Им было приказано покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!