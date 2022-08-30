Из Украины депортируют двух хасидов: известна причина

В Умани сотрудниками украинской полиции были задержаны двое хасидов, приехавших на празднование Рош а-Шана. Им было приказано покинуть страну.

Несмотря на то, что в Украине продолжается война с российской федерацией*, в этом году в Умань на празднование Рош а-Шана продолжают съезжаться хасиды. Но двум паломникам приказали покинуть страну.

Об этом сообщает издание Breslovnews.

Из-за войны в украинских городах действует комендантский час с 23.00 до 5.00, которого нужно придерживаться. Место жительства в период этого времени можно покидать только в случае воздушной тревоги, чтобы пройти к ближайшему укрытию.

Однако двое хасидов были задержаны в Умани за нарушение комендантского часа. Один из паломников покинул свое место жительства в 23.02 и был сразу задержан полицией. После рассмотрения ситуации нарушителю сказали покинуть Украину. Такая же история произошла и со вторым хасидом. Его также депортируют.

В Фонде имени Раби Нахмана, который занимается организацией паломничества хасидов на Рош а-Шана в Умань, отмечают, что обязательно необходимо соблюдать законы, особенно сейчас, когда в Украине идет война. Кроме того, необходимо всегда иметь при себе паспорт. Фотографировать украинских силовиков, полицейских, транспорт и т.д. – запрещено.

«Курсор» писал ранее, что главный раввин Украины Моше Асман сказал, что в этом году лучше не посещать Умань из-за продолжающейся войны, развязанной россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!