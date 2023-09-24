Представители Красного Креста в россии издевались над украинскими военнопленными – парамедик ВСУ

Переживший плен украинец озвучил шокирующие подробности.

Украинские военнопленные стали жертвами издевательств, которые совершали представители Международного Красного Креста в *россии.

Об этом сообщил сержант ВСУ и парамедик Орест Грицюк, освободившийся из плена.

По его словам, запрос от Международного Красного Креста о том, что мужчина попал в плен, пришел спустя неделю после того, как его поменяли.

"Международный Красный Крест, пошли в за*ницу, уроды страшные. Приезжали их российские представители. Мы шагали, пели песни. Они хохотали и снимали на видео. По плечу нас хлопали и обзывали нас всякими нехорошими словами. Это представители Международного Красного Креста", – заявил он.

По словам Грицюка, украинские представители Красного Креста могли бы приехать и посмотреть на условия, в которых держат пленных.

Парамедик отметил, что первые дни нахождения в плену, даже учитывая всю их жестокость, нельзя назвать ужасающими. Сперва он был на территории "днр".

Сперва пленных избивали не слишком болезненно, но по мере удаления от линии фронта давление на них увеличивалось. На территории рф отношение к военнопленным существенно ухудшилось.

Отметим, что Грицюк является 34-летним военным и парамедиком, родившимся в Нетишине (Хмельницкая область, Украина). С начала полномасштабной войны он записался в ряды территориальной обороны, а после пошел на службу в ВСУ. Летом прошлого года он попал в плен во время боевых действий на Донецком направлении, а освободился оттуда 26 апреля этого года.

«Курсор» ранее писал, что россия хотела спровоцировать голод в Украине в три этапа.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!