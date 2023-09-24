Россия хотела спровоцировать голод в Украине в три этапа – СМИ выяснили детали

Оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения.

После начала полномасштабной войны *россия несколько раз пыталась спровоцировать голод в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники юридической компании Global Rights Compliance совместно с прокурорами из Украины сейчас создают досье, посвященное тому, как россияне пользуются голодом как оружием войны. Доказательства намерены предоставить МУС.

По словам старшего юриста организации Юсуфа Хана, москва начала пользоваться голодом против украинского народа сразу после начала военных действий, когда города были осаждены, а поставки продовольствия прекратились. На это указывает гибель 20 гражданских граждан в Чернигове утром 16 марта прошлого года, когда осколочные бомбы рф взорвались возле супермаркета, где мирное население стояло в очереди за хлебом.

Также известно о преступлениях оккупантов при осаде Мариуполя. Поставлять продовольствие в город перестали, а коридоры для гуманитарной помощи заблокировали или разбомбили. Это сделало очень сложным или невозможным выезд гражданских.

Второй фазой является то, что россияне уничтожают объекты, необходимые для выживания мирных украинцев. Так, были предприняты попытки уничтожения запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всем украинских территориям.

"Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия спланированы", – сказал юрист.

Третьим этапом стали попытки предотвращения или ограничения экспорта украинских продуктов питания. Среди всего прочего, ВС рф атаковали зерновые объекты на Дунае и "играли мышцами" на Черном море. В конце июля и в начале августа всего оккупанты уничтожили 270 тысяч тонн продовольствия.

Также "Курсор" сообщал, что в Севастополе опять гремят взрывы, над городом поднялся черный дым.

Помимо этого СМИ опубликовали редкое видео с молодым путиным, отдыхающим с высокопоставленным чиновником.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!