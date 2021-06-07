Представлен отчет о разворовывании средств на защиту нацменьшинств в аннексированном Крыму

Представители Ассоциации по реинтеграции аннексированного Россией крымского полуострова передали в ООН отчет о дискриминации нацменьшинств на территории Крыма и масштабном разворовывании средств, выделенных на их защиту.

Отмечается, что подготовленный представителями АРК отчет был передан спецпосланнику ООН по вопросам меньшинств доктору Фернану де Варенну для его доклада «Меньшинства, равное участие, социальное и экономическое развитие и Повестка дня устойчивого развития до 2023 года», который будет представлен на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации по реинтеграции Крыма.

В отчете сообщается, что действия оккупационных российских властей стали причиной неравенства, основанного на религиозной, языковой и национальной идентичности относительно социального и экономического развития этнических групп Крыма.

В отчете указывается, что оккупационные власти скрывают реальные показатели уровня безработицы и бедности этнических украинцев и крымских татар проживающих на территории полуострова.

«На примере трагической смерти госпожи Веджие Кашка мы напомнили ООН, что крымскотатарские женщины стали непосредственной целью политических репрессий российских карательных органов в Крыму», – отмечают представители организации АРК.

Отмечается, что российские власти выделили огромные суммы на поддержку национальных и культурных автономий на территории полуострова, которые были разворованы российскими чиновниками через подставные структуры, такие как «союзы казаков» либо «автономии» некоторых лояльных к России и подконтрольных ей диаспор.

Сообщается также о негативном влиянии пандемии COVID-19 на социально-экономическое состояние представителей нацменьшинств.

Ранее Курсор сообщал, что в ООН передали материалы о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.