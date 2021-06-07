Представлен отчет о разворовывании средств на защиту нацменьшинств в аннексированном Крыму

Отмечается, что подготовленный представителями АРК отчет был передан спецпосланнику ООН по вопросам меньшинств доктору Фернану де Варенну для его доклада «Меньшинства, равное участие, социальное и экономическое развитие и Повестка дня устойчивого развития до 2023 года», который будет представлен на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации по реинтеграции Крыма.
В отчете сообщается, что действия оккупационных российских властей стали причиной неравенства, основанного на религиозной, языковой и национальной идентичности относительно социального и экономического развития этнических групп Крыма.
В отчете указывается, что оккупационные власти скрывают реальные показатели уровня безработицы и бедности этнических украинцев и крымских татар проживающих на территории полуострова.
«На примере трагической смерти госпожи Веджие Кашка мы напомнили ООН, что крымскотатарские женщины стали непосредственной целью политических репрессий российских карательных органов в Крыму», – отмечают представители организации АРК.
Отмечается, что российские власти выделили огромные суммы на поддержку национальных и культурных автономий на территории полуострова, которые были разворованы российскими чиновниками через подставные структуры, такие как «союзы казаков» либо «автономии» некоторых лояльных к России и подконтрольных ей диаспор.
Сообщается также о негативном влиянии пандемии COVID-19 на социально-экономическое состояние представителей нацменьшинств.
Ранее Курсор сообщал, что в ООН передали материалы о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.