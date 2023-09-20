Президент Азербайджана объявил о достижении всех целей в Нагорном Карабахе: Террористы наказаны

"Мы превращаем Карабах и Восточный Зангезур в рай".

Президент Азербайджана Алиев обратился к нации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Азербайджана.

"Террористы наказаны. Любая их провокация встретит достойный ответ. Большая часть армии Армении, которую та не вывела с территории Азербайджана, была уничтожена", – заявил он.

По словам президента, на территории его страны находится более 100 танков и бронетехники, более 200 артиллерийских орудий, принадлежащих ВС Армении. Азербайджанским военным дали четкие поручения не подвергать опасности мирных жителей.

"Мы добились этого, используя высокоточное оружие", – подчеркнул он.

Алиев утверждает, что сегодня международные партнеры узнали от Азербайджана, что Армения готова на принятие условий Баку. Вчера азербайджанский лидер представил эти условия госсекретарю США Энтони Блинкену. Он уточнил, что те, кто не захотел пойти навстречу его стране, согласились провести переговоры в Евлах, где азербайджанская сторона намерена донести "планы нашего существования".

Он упомянул, что в Ереване "неожиданно проявили политическую компетентность", что "обнадеживает". Алиев выразил надежду, что последние события положительно повлияют на мирные процессы между странами.

"Мы превращаем Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы создадим такие же условия в Ханкенди, Агдере, Аскеране, Ходжавенде! Армянское население, проживающее в Карабахе, наконец-то может вздохнуть спокойно. Я уже говорил раньше, они наши граждане. Но военные преступники в Карабахе взяли их в заложники и отравили им мозги", – заявил он.

По словам президента, Азербайджан не винит армянский народ, но только его "преступный режим". По этой причине нет никаких проблем с армянским населением.

Также "Курсор" сообщал, что в Нагорном Карабахе погибли российские "миротворцы".