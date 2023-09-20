В рф заявили, что в Нагорном Карабахе погибли российские "миротворцы" – подробности

И расстреляли из стрелкового оружия.

20 сентября на территории Нагорного Карабаха погибли российские "миротворцы", автомобиль которых попал под обстрел.

Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на министерство обороны *рф.

В ведомстве утверждают, что это произошло в районе населенного пункта Джанятаг, когда российский "миротворческий" контингент возвращался с наблюдательного поста. Обстрел произвели, используя стрелковое оружие.

Не сообщается, кто именно расстрелял россиян, как и то, сколько именно человек было в автомобиле.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», – заявили в российском минобороны.

Напомним, что сегодня, 20 сентября, в минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные формирования Армении, размещенные в Карабахском регионе, отказались оказывать сопротивление и решили сдать свое оружие. Ведомство отметило, что удалось достигнуть договоренности, согласно которой антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе будут приостановлены.

Сдачу вооружения и боевой техники обеспечивают в координации с российскими «миротворцами». По информации Армении, с момента начала военной операции Азербайджана погибли более 30 человек и более 200 получили ранения.

Уточняется, что среди мирных жителей погибли 7 человек, 2 из которых дети, 35 ранены, из них 13 детей. По словам омбудсмена, действия Азербайджана грубо нарушили международное право и международное гуманитарное право.

Также "Курсор" сообщал, что кадыров неожиданно опубликовал якобы новое видео из больницы.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!