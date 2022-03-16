Президент Чехии призвал увеличить поставки оружия в Украину

Петр Фиала заявляет, что страны должны дать шанс Украине защищаться от российских оккупанты и сказал, что «украинцы сейчас борются за нашу независимость и свободу».

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, посетивший столицу Украины Киев вместе со своими коллегами из Польши и Словении, заявил, что украинцам срочно нужно оружие, чтобы иметь шанс противостоять вторгшимся российским войскам.

«Украина в эти дни и недели нуждается, прежде всего, в поставках оружия», — говорит Фиала в пражском аэропорту после возвращения из вторничного визита.

Он говорит, что такие поставки должны быть осуществлены быстро, как можно большим количеством стран и должны быть массовыми.

«Это должно быть сделано в считанные дни», — говорит Фиала.

«Мы должны понимать, что (украинцы) тоже борются за нашу независимость, за нашу свободу, и мы должны их поддержать. Это причина, по которой мы приехали туда, чтобы показать им, что они не одиноки».

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!