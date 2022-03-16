Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса

Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от рф. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Украина отвергает предложение россии* о принятии нейтрального статуса, сравнимого с Австрией или Швецией, заявляя, что переговоры с Москвой о прекращении боевых действий должны быть сосредоточены на «гарантиях безопасности».

«Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с россией. Следовательно, модель может быть только «украинской» и только на юридически выверенных гарантиях безопасности», — заявил «Украинской правде» главный переговорщик Михаил Подоляк из Офиса президента Владимира Зеленского.

«Это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия», — добавил он.

«И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», — заключил Подоляк.

Кремль ранее заявил, что превращение Украины в нейтральное государство обсуждается на переговорах с Киевом и будет «компромиссом».

«Это вариант, который сейчас обсуждается и который можно рассматривать как компромиссный», — сказал пресс-секретарь кремля песков.

Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО.