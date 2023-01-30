Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским.

Об этом сообщает PTC.

По словам хорватского лидера, Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, а *рф в случае проигрыша применит ядерное оружие. По его словам, «Сербия и россия — это не одно и то же», так как россия является «сверхдержавой».

«Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие», – сказал он.

Миланович считает, что «Крым никогда больше не будет Украиной», добавив, что так якобы говорят «ведущие немецкие генералы».

«Вы сравниваете сербов, этих восставших там опанчаров (сапожников — ред.), с мировой ядерной сверхдержавой. Сумасшедшие эмоции и ненависть ведут Европу к большой опасности», – поделился он.

Президент Хорватии заявил, что «хорваты не так сильно ненавидели сербов», как украинцы ненавидят россиян.

«Путин и эти люди были крутыми до вчерашнего дня. Они добились успеха на самом высоком уровне немецкой политики. Внезапно они стали самыми большими врагами… Немецкие танки в россии? Удачи, удачи в этом», – добавил он.

Журналисты напомнили Милановичу его слова о том, что россия никогда не нападет на Украину, потому что у кремля недостаточно солдат. В ответ он сказал, что был прав.

«Недостаточно. Это было плохое решение россии, потому что они думали, что власть (в Украине — ред.) рухнет. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Вы знаете, что произойдет, когда они будут проигрывать войну? В конечном итоге они используют ядерное оружие», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что в Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!