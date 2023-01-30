В Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора — СМИ

Пропагандистский канал заявил о том, что «бойцы батальона ахмат» совершили преступления, но им запретили говорить об этом вслух, чтобы не дискредитировать армию рф.

В оккупированном войсками рф* Мелитополе Запорожской области Украины «кадыровцы» жестоко изнасиловали российскую пропагандистку телеканала НТВ, а также избили оператора.

Об этом сообщает известный Telegram-канал «Ищи своих».

По их информации, в россии запретили освещать это происшествие в новостях, чтобы не дискредитировать армию рф. Однако телеканал обратился в следственный комитет россии. В сети обнародовано якобы обращение российской телекомпании НТВ к следственному комитету рф с просьбой помочь в расследовании преступлений, совершенных против их съемочной группы.

В этом заявлении сказано, что их журналистка ольга з. и оператор артем эпифанов находились в городе по редакционному заданию. Российские пропагандисты 17 января ужинали в ресторане, когда на них напали мужчины в камуфляжной форме, представившиеся «бойцами батальона ахмат».

В результате инцидента оператор эпифанов получил травмы средней тяжести, а сотрудницу пропагандистского телеканала изнасиловали.

В обращении также отмечается, что органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело. Гауляйтер оккупированной части региона Украины евгений балицкий не ответил на обращение.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.