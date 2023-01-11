Президенты Украины, Польши и Литвы неожиданно встретились: что они обсудили

Лидеры своих стран подписали важный документ, а также Украина получит серьезное вооружение.

В украинском городе Львов встретились президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский, где они подписали декларацию президентов «Люблинского треугольника» о совместном сотрудничестве.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

«Лидеры подписали совместную декларацию, в которой, в частности, подтвердил неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Они также подчеркнули желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта», ‒ рассказали там.

Зеленский поблагодарил своих коллег за то, что они постоянно поддерживают Украину в противостоянии с агрессией *россии.

Также стало известно, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Дуда обратился к другим странам Североатлантического альянса с призывом более активно поддерживать украинский народ, борющийся за свою свободу и выживание.

По словам президента Польши, прекращение агрессии рф является одним самых больших вызовов для всего свободного мира. По его мнению, все страны НАТО должны поддержать Украину, потому что иначе она «не защитится».

Помимо этого Зеленский в рамках пребывания во Львове почтил память погибших украинских военных, а также провел координационное совещание. Его главной темой была безопасность в северо-западных областях Украины.

В частности, речь шла об охране госграницы, оперативной обстановке на границе с Беларусью и контрдиверсионных мероприятиях на указанных территориях. По словам Зеленского, «кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим», но он все равно призвал быть готовым к различным ситуациям.

«Курсор» сообщал, что путин пожаловался на проблемы в экономике и отчитал правительство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!