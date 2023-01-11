Путин пожаловался на проблемы в экономике и отчитал правительство

На первом совещании с правительством *рф в 2023 году владимир путин публично отчитал вице-премьера дениса мантурова.

Об этом сообщили российские СМИ.

Это произошло сегодня, 11 января, во время совещания по видеосвязи с кабинетом министров. Негодование у него вызвал зампред правительства, министр промышленности и торговли денис мантуров.

«Долго! Слишком долго! Предприятия должны понимать свои перспективы заказа, им надо понимать, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданские, а нет заказа даже на 2023 год», – сказал путин во время беседы о загрузке авиапредприятий.

В ответ министр сказал, что все мощности сверстаны как по 2023, так и по 2024 году. Однако кремлевский диктатор не внял этим аргументам и сказал, что из-за отсутствия паспортов и контрактов нет понимания будущего. Он призвал ускорить рабочие процессы.

«Ну нет у предприятий контрактов на 2023 год! И паспортов нет. Когда они будут? Ну чего мы с вами пикироваться будем? Контрактов нет, мне сами директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака валяете? Директора говорят «нет контрактов», а у вас все сверстано. Когда будут паспорта, когда контракты?», – заявил путин.

Мантуров ответил, что все сделает в течение квартала, учитывая сформированные бюджетом возможности. Однако президенту рф такой срок не понравился и он сказал, что в течение месяца все должно быть выполнено.

«Мы не понимаем, в каких условиях мы живем? Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это в течение месяца. Не позже! Вы сказали: «В ближайшее время мы сделаем». Что это такое? Должно быть все четко и понятно», ‒ добавил путин.

«Курсор» сообщал, что израильский политтехнолог предупредил, чего стоит ожидать от путина в ближайшее время.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!