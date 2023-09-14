«Прилет» возле Евпатории в оккупированном Крыму — появились новые подробности

Украина уничтожила российский комплекс ПВО "Триумф".

Украина сообщила, что сегодня ВСУ уничтожили российскую систему ПВО стоимостью $1,2 млрд возле города Евпатория в Крыму, который рф* в одностороннем порядке аннексировала в 2014 году.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили изданию liga.net, что дроны ослепили российскую систему ПВО «Триумф», атаковав ее радар и антенну. Затем ВМФ выпустил две крылатые ракеты "Нептун" украинского производства по пусковым комплексам системы, сообщил источник.

Противокорабельная ракета «Нептун» модифицирована для атаки наземных целей, говорят военные аналитики.

В СБУ пообещали новые "сюрпризы" для российских оккупантов в Крыму.

Отметим, что сегодня после удара возле Евпатории на Керченском мосту, соединяющем полуостров Крым с материковой частью рф, приостановили движение транспортных средств.

В сообщении о работе моста в приложении для обмена сообщениями Telegram говорится: «Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности».

Крымский мост длиной 19 км (12 миль), также известный как Керченский мост, во время войны неоднократно подвергался нападениям.

Курсор сообщал, что сегодня Крым охватили очередные мощные взрывы — опубликованы видео последствий.

Курсор также писал, что 12 сентября в Севастополе в Крыму прогремел взрыв — опубликовано видео после «прилета».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!