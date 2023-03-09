Проиграет ли путин войну – неожиданный ответ российского бизнесмена

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин поделился своим мнением касаемо того, как может завершиться война Украины против *россии.

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

Украинский журналист спросил, есть ли у Чичваркина абсолютная уверенность в том, что владимир путин и россия проиграют эту войну, после чего россиянин попросил уточнить, что именно подразумевается под словами «поражение» или «победа».

Собеседник сказал, что победой станет то, что Украина выйдет на границы 1991 года (то есть, вернет себе оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области), а россия будет демилитаризованной и денацифированной, выплачивать репарации, а путин лишится власти.

Российский бизнесмен ответил, что не видит в ближайшее время такой сценарий развития событий «очень вероятным». Вероятность этого не является высокой, потому что, по его мнению, «никто не хочет связываться с путиным, когда он будет манипулировать ядерной кнопкой». Это он называет «последним аргументом» кремля, который тот «точно будет отрабатывать».

Также у бизнесмена есть страх, что когда в кремле поймут, что их военные планы провалились, то у них хватит «безмозглости», чтобы «пульнуть» по центру Киева.

«Я очень боюсь, что когда они поймут, что «всё», а они до сих пор этого не понимают, тогда это будет «Да не достанешься же ты никому». Я очень этого боюсь», – заявил Чичваркин.

Отметим, что Чичваркин является российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года живет в Великобритании, где ведёт винный и ресторанный бизнес.

Также он сторонник украинского Евромайдана и выступает против политики владимира путина, в том числе в отношении Украины и аннексии Крыма.

Также «Курсор» сообщал, что вооруженные люди зашли на территорию *рф и оставили «подарки».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!