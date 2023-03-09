Вооруженные люди зашли на территорию рф и оставили «подарки»: появилось видео

На территорию *курской области (рф) зашли «борцы против режима путина» и сказали, что заминировали некоторые объекты в приграничном селе плехово.

Об этом сообщает «Фокус».

В соцсетях начали распространять видео с четырьмя вооруженными автоматами мужчинами в военной форме, которые стоят на фоне стеллы с названием российского села. Они назвали себя «борцами против путинского режима» и добавили, что продолжают действовать на территории к курской области.

В своем видеообращении они обратились к гражданскому населению россии, которое обязывают возводить укрепления для армии оккупантов. По словам мужчин, они оставили множество «подарков», указав на расположенные возле них мины.

Они призвали россиян не посещать работу в течение ближайших двух недель и саботировать ее. Также они предлагают присоединиться к ним, чтобы совместно «бороться за будущее россии».

Российские пропагандисты пишут, что Украина провела «психологическую атаку» на россиян. Они полагают, что таким образом хотят воздействовать на российское население «если не на поле боя, то хотя бы в интернет».

Ранее в украинской разведка заявили, что россия готовит провокацию на границе Украины и Беларуси, к которой привлекли известного пропагандиста.

«Курсор» сообщал, что путинская пропагандистка скабеева заявила, что британцы начали есть грызунов из-за голода.

Помимо этого в рф беременным женщинам ко дню 8 марта разослали букеты с гранатой и запиской, где содержатся угрозы.

Также наш сайт писал, что собака спасла хозяина от ракетного удара в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!