Российские солдаты жалуются на обеспечение и отказываются воевать в Украине

Российские захватчики не получают полноценного обеспечения продовольствием, у многих из нет запасной одежды. Из-за этого растет среди личного состава растет недовольство и многие воины пишут рапорты на увольнение.

Солдаты рф* продолжают массово отказываться от участия в войне в Украине. Причины этого не только в огромном количестве убитых и успехах ВСУ, а и в том, что «вторая армия мира» живет впроголодь.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, фиксуются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, отметили в штабе.

Потери россиян растут с каждым днем. И скрывать это у российской пропаганды еще получается от граждан, но не от солдат. Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 14 июля ликвидировали около 37 тысяч 870 российских захватчиков, что на 300 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.