Провокация под чужим флагом: россия пытается дискредитировать Украину

Россия больше месяца проводит обстрелы Запорожской АЭС и других оккупированных территорий, обвиняя в этом Украину. Ее целью является не только дискредитация украинской армии, но и прекращение помощи Запада.

Тактика обстрела оккупированных территорий проводится войсками рф* в связи с невозможностью добиться существенных успехов на полях сражений. Такими действиями москва намерена очернить Украину в глазах Запада и помешать поставкам оружия, также эти провокации помогают повысить внутреннюю поддержку в россии.

Министр обороны рф шойгу 24 августа заявил: «Мы делаем все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно».

На самом деле пророссийские каналы сообщают об обстрелах оккупированных россией территорий. Они приводят кадры ударов по Донбассу, в частности по донецкому торговому центру «Галактика», и заявляют: «Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам».

Вместе с тем по данным Института изучения войны (ISW) 23 августа рф инсценировала ракетный удар по «администрации» главаря днр пушилина. ISW отметила, что целью этих российских ударов было оправдание собственных обстрелов в День Независимости Украины 24 августа украинских городов и железнодорожной станции, где погибли уже 25 человек.

Интересно, что на месте пострадавшего здания адинистрации пушилина, которого кстати «случайно» не оказалось на месте, сразу присутствовали российские пропагандисты. Местные жители рассказали, что видели возле здания воронки от минометных мин, которые просто не смогли бы долететь с украинских позиций.

Провокационные обстрелы Запорожской АЭС под «чужим флагом» российская армия проводит уже больше месяца. Такую же тактику применили в рф при уничтожении пленных украинских бойцов из Азова в колонии в Еленовке. Целью этого преступления было сокрытие военных преступлений над пленными и дискредитация ВСУ.

В то время, когда мировым державам пора признать рф страной-спонсором терроризма, сами террористы в госдуме сработали «на опережение». Они подали законопроект о признании Украины террористическим государством после «ликвидация Дарьи Дугиной», которую приписывают российским спецслужбам.

Такая же тактика «под чужим флагом», годами применялась спецслужбами россии по всему миру. Это покушения на убийства болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, взрывы в Чехии складов с боеприпасами, провокация государственного переворота в Черногории, убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, и самое возмутительное — катастрофа Boeing 777 малайзийского рейса МН17.

Сейчас россия массово уничтожает мирных жителей Украины, игнорируя мировые требования осуществляет энергетический и продовольственный и шантаж, угрожает миру ядерным оружием. Только признание россии страной-спонсором терроризма и поставки тяжелого вооружения в Украину смогут остановить мировую катастрофу.

«Курсор» писал про ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!