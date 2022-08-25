Ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением

Ракетный удар рф по вокзалу в Чаплино, заполненному мирными жителями, расценивается как зверство, за которое ответят, написал Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетный удар по вокзалу в Чаплино Днепропетровской области характеризуется как зверства, за которые ответственность понесут российские официальные лица.

Проездил 6 лет электричкой Ясиноватая-Чаплино. И теперь читаю про прилеты в Чаплино. В пассажирский поезд. pic.twitter.com/u3Yf20UrH6 — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) August 24, 2022

«Ракетный удар россии по вокзалу, полному мирных жителей в Украине, соответствует образцу зверств. Мы продолжим вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться ответственности российских официальных лиц», – написал он в Твиттере в ночь на четверг.

Напомним, что среду, 24 августа, российские оккупанты осуществили 5 ракетных ударов по станции в Чаплино, в результате чего погибло 22 и было ранено 22 человека.

«Курсор» писал ранее, что Ицхак Герцог поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал украинцам вернуть мир в страну.

Еще мы писали, что Украина не собирается стабилизировать ситуацию в «горячих» точках для того, чтобы как-то «успокоить» россию и не видит сейчас никаких предпосылок для того, чтобы вступать с ней в переговорный процесс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!