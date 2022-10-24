Провокация против территориальной целостности Азербайджана: Баку направил ноту протеста в мид рф

В эфире российского ТВ показали карту Нагорного Карабаха с подписью «Нагорно-Карабахская республика», а одна из гостей студии сказала, что Карабах — это армянская земля.

Посольство Азербайджана в российской федерации* направило ноту протеста в министерство иностранных дел рф в связи с высказываниями российских пропагандистов в эфире программы «большая игра», которые ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в РФ.

В документе говорится, что гости ток-шоу в своих открытых антиазербайджанских выступлениях поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджанской Республики и исказили правительственную карту.

«В ноте было особо подчеркнуто, что гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами», — сообщили в посольстве.

Как уточняет CBC TV Azerbaijan, на российском «первом канале» в выпуске ток-шоу «большая игра» была совершена провокация против территориальной целостности Азербайджана.

Отмечается, что во время обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского союза в Армению, гости ток-шоу — так называемые эксперты — выступили с призывами и заявлениями против территориальной целостности Азербайджана. При этом ведущий вячеслав никонов и его проармянские гости утверждали, что восстановление юрисдикции Азербайджана в отношении Карабаха не отвечает интересам россии.

«Также на мониторе демонстрировалась карта самопровозглашенной так называемой «республики» армянских сепаратистов, что является открытым проявлением неуважения к территориальной целостности Азербайджана», — сообщает СМИ.

Как сообщал Курсор, ведущий российского телеканала призвал топить и жечь украинских детей.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже призвал правительства всех стран запретить вещание телеканала russia today.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!