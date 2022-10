Ведущий российского телеканала призвал топить и жечь украинских детей: в Киеве отреагировали

Ведущий российского пропагандистского телеканала russia today (rt) антон красовский* призывает к убийству украинских детей.

Об этом он заявил в эфире данного СМИ.

В частности, по словам красовского,

«Прям топить этих детей! Топить, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что «москали оккупировали» — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. … Карпаты — это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей», — сказал ведущий.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже призвал правительства всех стран запретить вещание телеканала russia today.

«Правительства, до сих пор не запретившие rt, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете rt работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить rt во всем мире!», – написал Кулеба в Twitter.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022