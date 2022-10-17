Российский публицист назвал три главные ошибки путина

Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным* уже произошло нечто психологически страшное.

Украинские военные продолжают контрнаступление и успешно освобождают населенные пункты от российской оккупации. Это все провоцирует «тектонические изменения в бункере».

Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, с российским диктатором уже произошло нечто психологически страшное. Он уже совершил три самоубийственные ошибки. И начал он отрезать любые пути к отступлению еще 19 сентября, когда вернулся в москву после саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Андрей Пионтковский отметил, что среди главных ошибок путина можно выделить «частичную» мобилизацию в стране, проведение псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях и запугивания ядерным оружием.

Именно после попыток ядерного шантажа союзники Украины начали рассказывать о последствиях, которые ждут российского диктатора.

«Курсор» писал ранее, по словам российского оппозиционера геннадия гудкова, президент россии владимир путин еще с 2014 года был одержим идеей отомстить Украине после того, как его «кинул» Виктор Янукович.

Еще мы писали, что взрыв на Крымском мосту, провалы российских войск в Украине и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента россии владимира путина со стороны сторонников радикальных действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!